Score major discounts on Samsung major appliances at Best Buy

Best Buy Canada is currently holding a Samsung major appliance sale with discounts on TVs, dishwashers, washers & dryers, refrigerators and more.

Check out some of the deals below:

TVs

Samsung 65-inch 4K UHD Neo QLED Tizen Smart TV (QN65QN90BAFXZC) – Titan Black: $1,999.99 (save $100)

Samsung 58-inch 4K UHD HDR LED Tizen Smart TV (UN58TU7000FXZC) – Titan Grey: $649.99 (save $80 with promo code SAMSUNG80)

Samsung 55-inch 4K UHD Neo QLED Tizen Smart TV (QN55QN90BAFXZC) – Titan Black: $1,399.99 (save $200)

Samsung 32-inch 1080p HD HDR QLED Tizen Smart TV (QN32Q50AAFXZC) – 2021: $399.99 (save $100)

Dishwashers

Samsung 24-inch 50 dB Tall Tub Built-In Dishwasher w/ Stainless Steel Tub (DW80J3020US) -Stainless Steel: $599.99 (save $100)

Samsung 24-inch 55dB Built-In Dishwasher (DW80R2031US/AC) – Stainless Steel: $549.99 (save $50)

Samsung 24-inch 44dB Built-In Dishwasher with Third Rack (DW80B6060US/AC) – Stainless Steel: $899.99 (save $100)

Samsung 24-inch 44dB Built-In Dishwasher with Third Rack (DW80B6060UG/AC) – Black Stainless: $949.99 (save $100)

Washers and dryers

Samsung 7.5 Cu. Ft. Electric Dryer (DVE45T6005W/AC) – White: $899.99 (save $50)

Samsung 7.4 Cu. Ft. Electric Dryer (DVE50T5205W) – White: $799.99 (save $50)

Samsung 5.2 Cu. Ft. High Efficiency Front Load Steam Washer (WF45B6300AC/US) – Champagne: $1,099.9 (save $100)

Samsung 7.5 Cu. Ft. Electric Steam Dryer (DVE45B6305C/AC) – Champagne: $999.99 (save $100)

Samsung Bespoke 6.1 Cu. Ft. High Efficiency Front Load Steam Washer (WF53BB8700ATUS) – Silver Steel: $1,299.99 (save $50)

Samsung 7.6 Cu. Ft. Electric Steam Dryer (DVE53BB8700TAC) – Silver Steel: $1,199.99 (save $50)

Samsung Bespoke 6.1 Cu. Ft. High Efficiency Front Load Steam Washer (WF53BB8700AVUS) -Black Stainless Steel: $1,299.99 (save $50)

Samsung Bespoke 7.6 Cu. Ft. Electric Steam Dryer (DVE53BB8700VAC) – Black Stainless Steel: $1,199.99 (save $50)

Samsung 2.9 Cu. Ft. High Efficiency Front Load Steam Washer (WW25B6900AX/AC) – Inox: $1,049.99 (save $150)

Samsung 4.0 Cu. Ft. Compact Electric Dryer (DV25B6900EX/AC) – Inox Grey: $949.99 (save $150)

Samsung 5.2 Cu. Ft. High Efficiency Front Load Washer (WF45T6000AV/A5) – Black: $999.99 (save $50)

Samsung 7.5 Cu. Ft. Electric Dryer (DVE45T6005V/AC) – Black Stainless Steel: $899.99 (save $50)

Ranges

Samsung 30-inch 6.3 Cu. Ft. Self-Clean 5-Element Slide-In Electric Range (NE63T8111SS) – Stainless: $1,199.99 (save $100)

Samsung 30-inch 6.3 Cu. Ft. True Convection Slide-In Electric Air Fry Range (NE63T8711SS) – Stainless: $1,699.99 (save $100)

Samsung 30-inch 6.0 Cu. Ft. True Convection 5-Burner Slide-In Gas Air Fry Range (NX60T8511SS/AA) -Stainless: $1,699.99 (save $100)

Samsung 30-inch 6.3 Cu. Ft. Double Oven Slide-In Dual Fuel Air Fry Range (NY63T8751SS/AC) – Stainless: $2,199.99 (save $700)

Samsung 30-inch 6.3 Cu. Ft. Freestanding Electric Range (NE63A6111SS) – Stainless Steel: $799.99 (save $200)

Samsung 30-inch 6.3 Cu. Ft. Fan Convection Electric Air Fry Range (NE63A6511SS) – Stainless: $949.99 (save $100)

Samsung 30-inch 6.3 Cu. Ft. True Convection Electric Air Fry Range (NE63A6711SS) – Stainless: $999.99 (save $100)

Samsung BESPOKE 30-inch True Convection 5-Element Slide-In Electric Air Fry Range (NE63BB871112AC) – White: $1,799.99 (save $200)

Samsung 30-inch 6.3 Cu Ft Fan Convection Slide-In Induction Air Fry Range (NE63B8411SS/AC) – Stainless: $1,699.99 (save $300)

Refrigerators

Samsung 24-inch 10.3 Cu. Ft. Bottom Freezer Refrigerator (RB10FSR4ESR/AA) – Stainless Steel: $999.99 (save $200)

Samsung 36-inch 27 Cu. Ft. French Door Refrigerator w/ Water & Ice Dispenser (RF27T5201SR/AA) – Stainless: $1,899.99 (save $100)

Samsung 33-inch 17.5 Cu. Ft. Counter-Depth French Door Refrigerator with Ice Dispenser (RF18A5101SR) – SS: $1,599.99 (save $100)

Samsung 30-inch 22 Cu. Ft. French Door Refrigerator w/ Water Dispenser (RF22A4221SR/AA) – Stainless Steel: $1,699.99 (save $100)

Samsung 33-inch 24.5 Cu. Ft. French Door Refrigerator w/ Water Dispenser (RF25C5551SR/AA) -Stainless Steel: $1,899.99 (save $100)

Samsung 33-inch 24.5 Cu. Ft. French Door Refrigerator w/ Water Dispenser (RF25C5551SG/AA) -Black Stainless Steel: $1,999.99 (save $100)

Samsung Bespoke 36-inch 22.6 Cu. Ft. Side-By-Side Refrigerator w/ Water Dispenser (RS23CB760012AA) – White: $2,299.99 (save $500)

Cooktops

Samsung 30-inch 3-Element Induction Cooktop (NZ30K7880UG/AA) – Black Stainless Steel: $2,799.99 (save $50)

Samsung 30-inch 5-Element Electric Cooktop (NZ30K6330RS/AA) – Stainless Steel: $1,399.99 (save $50)

Samsung Premium 30-inch 5.1 Cu. Ft. True Convection Electric Wall Oven – Stainless Steel: $2,799.99 (save $50)

Samsung 30-inch 5.1 Cu. Ft. True Convection Electric Steam Wall Oven (NV51K7770SS) – Stainless Steel: $3,599.99 (save $150)

Samsung 30-inch 5-Burner Gas Cooktop (NA30N7755TS/AA) – Stainless Steel: $1,799.99 (save $50)

Samsung 30-inch 4-Element Induction Cooktop (NZ30A3060UK/AA) – Black: $1,399.99 (save $50)

The deals mentioned are available starting today, Saturday, May 27th and ending on Monday, May 29th, at 2:59am ET.

