‘Play at Best Buy’ gaming promotion runs from June 16-22

Best Buy Canada is running a ‘Play at Best Buy’ promotion with several gaming devices, including monitors, gaming laptops, racing wheels and magnetic pedals, controllers and more on sale.

The promotion runs from June 16th to June 22nd. Check out some of the deals from the sale below:

Controllers

Xbox Wireless Controller – Pulse Red: $59.99 (save $15)

Xbox Wireless Controller – Carbon Black: $59.99 (save $15)

Xbox Wireless Controller – Robot White: $59.99 (save $15)

Xbox Wireless Controller – Shock Blue: $59.99 (save $15)

Xbox Wireless Controller – Deep Pink: $59.99 (save $15)

Xbox Wireless Controller – Electric Volt: $59.99 (save $15)

Xbox Wireless Controller – Stellar Shift Special Edition: $64.99 (save $15)

Xbox Wireless Controller – Sunkissed Vibes OPI Special Edition: $64.99 (save $15)

Wheels and Magnetic Pedals

Thrustmaster T128 Racing Wheel & Magnetic Pedals for PS5/PS4/PC: $239.99 (save $40)

Thrustmaster T128 Racing Wheel & Magnetic Pedals for Xbox Series X|S & Xbox One/PC: $239.99 (save $40)

Thrustmaster T248 Racing Wheel & Magnetic Pedals for PS5/PS4/PC: $439.99 (save $60)

Thrustmaster T248P Racing Wheel & Magnetic Pedal Set for Xbox/PC: $439.99 (save $60)

Gaming Laptops

ASUS TUF Dash F15 15.6-inch Gaming Laptop (Intel Core i7-12650H/512GB SSD/16GB RAM/GeForce RTX 3060/Win11): $1,399.99 (save $300)

ASUS ROG Zephyrus G15 15.6-inch Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 6800HS/512GB SSD/16GB RAM/RTX 3060/Win 11): $1,499.99 (save $500)

Acer Nitro 5 15.6-inch Gaming Laptop – Black (Intel Core i5-11400H/512GB SSD/8GB RAM/RTX 3050/Windows 11): $899.99 (save $300)

HP Victus 16-inch Gaming Laptop – Mica Silver (Intel Core i7 13700H/1TB SSD/16GB RAM/GeForce RTX 4060 /Win 11): $1,599.99 (save $300)

Dell G15 15.6-inch Gaming Laptop -Black (Intel Core i7-12700H/512GB SSD/16GB RAM/GeForce RTX 3060/Win11): $1,499.99 (save $400)

HP OMEN 16-inch Gaming Laptop – Shadow Black (Intel Core i7 13620H/1TB SSD/16GB RAM/GeForce RTX 4060 /Win 11): $1,799.99 (save $200)

ASUS ROG Zephyrus G14 14-inch Gaming Laptop (AMD Ryzen 9 6900HS/1TB (SSD)/16GB RAM/Radeon RX 6800S) -Eng: $1,899.99 (save $400)

HP Victus16-inch Gaming Laptop – Mica Silver (Intel Core i5 13500H/512GB SSD/16GB RAM/GeForce RTX 4050 /Win 11): $1,299.99 (save $300)

Gaming Monitors

Acer 31.5-inch FHD 165Hz 1ms GTG Curved VA LED FreeSync Gaming Monitor (ED320QR Sbiipx): $269.99 (save $130)

LG UltraGear 31.5-inch 1440p WQHD 165Hz 1ms GTG IPS LED FreeSync Gaming Monitor (32GP83B-B): $479.99 (save $170)

LG UltraGear 27-inch FHD 240Hz 1ms GTG IPS LED G-Sync FreeSync Gaming Monitor (27GP750-B): $329.99 (save $70)

ASUS TUF 27-inch FHD 165Hz 1ms GTG VA LED FreeSync Gaming Monitor (VG277Q1A)L: $249.99 (save $20)

ASUS TUF 23.8-inch FHD 165Hz 1ms GTG VA LED FreeSync Gaming Monitor (VG247Q1A): $199.99 (save $20)

ASUS TUF 29.5-inch FHD 200Hz 1ms GTG Curved VA LED FreeSync Gaming Monitor (VG30VQL1A) – Black: $359.99 (save $70)

Alienware 34-inch WQHD 165Hz 0.1ms GTG Curved QD-OLED LED G-Sync FreeSync Gaming Monitor (AW3423DWF): $1,299.99 (save $100)

ASUS TUF 31.5-inch QHD 170Hz 1ms VA LED FreeSync Gaming Monitor (VG32AQA1A): $379.99 (save $20)

Samsung Odyssey G7 27-inch WQHD 240Hz 1ms GTG Curved VA LED G-Sync Gaming Monitor (LC27G75TQSNXZA) – Black: $649.99 (save $150)

AOC 27-inch FHD 165Hz 1ms GTG Curved VA LED FreeSync Gaming Monitor (C27G2) – Black/Red: $239.99 (save $85)

BenQ 34-inch Ultrawide QHD 165Hz 1ms GTG Curved VA LCD FreeSync Gaming Monitor (EX3410R): $679.99 (save $20)

Acer Predator 42.5-inch 4K Ultra HD 144Hz 1ms GTG VA LED G-Sync Gaming Monitor (CG437K SBMIIPUZX) – Black: $1,299.99 (save $800)

Samsung Odyssey G5 27-inch QHD 165Hz 1ms GTG IPS LCD G-Sync FreeSync Gaming Monitor (LS27AG500PNXZA): $399.99 (save $150)

Samsung Odyssey G5 32-inch QHD 165Hz 1ms GTG Curved VA LCD FreeSync Gaming Monitor (LS32AG550ENXZA) – Black: $399.99 (save $150)

BenQ MOBIUZ 31.5-inch 4K Ultra HD 144Hz 1ms GTG 3D IPS LCD FreeSync Gaming Monitor (EX3210U) – White: $1,349.99 (save $50)

BenQ 27-inch 4K Ultra HD 144Hz 1ms GTG IPS LCD FreeSync Gaming Monitor (EX2710U) – White: $1,029.99 (save $120)

Samsung Odyssey G4 25-inch 1080p HD 240Hz 1ms GTG IPS LED FreeSync Gaming Monitor (LS25BG402ENXGO) – Black: $329.99 (save $20)

Games

Halo Infinite (Xbox Series X / Xbox One): $19.99 (save $60)

Deathloop (PS5): $24.99 (save $55)

Ghostwire: Tokyo (PS5): $24.99 (save $55)

Find all deals from the promotion here.

Image credit: Best Buy